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RIZA DOĞAÇ ALMANYA’DA VEFAT ETTİ 24 MART

RIZA DOĞAÇ ALMANYA’DA VEFAT ETTİ 24 MART

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RIZA DOĞAÇ ALMANYA’DA VEFAT ETTİ 24 MART

Almanya'da yaşayan 77 yaşındaki Rıza Doğaç geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak kaldırıldığı
Bu haber 2020-03-24 20:56:04 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Almanya'da yaşayan 77 yaşındaki Rıza Doğaç geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akyazı'lı olan ve Cumhuriyet mahallesi Doğaç Sokak’ta oturan Rıza Doğaç'ın cenazesi kargoile Türkiye'ye gönderilirken tadbir amaçlı Almanya'dan hiç bir yakını cenazeye katılamayacağı öğrenildi....

Almanya'nın İmmenstad Şehri'nde yaşayan KOAH hastası 77 yaşındaki Rıza Doğaç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akyazı Belediyesi Zabıta personeli Adnan Rençber’in  kayınpederi  olan Doğaç'ın solunum yetmezliği sonucu vefaat ettiği açıklandı.

Alman makamlarının Coronavirüs'ten ölebileceği şüphesi ile yapılan testleri negatif çıkan 77 yaşındaki Rıza Doğaç'ın Cenazesinin ülkeye gelmesinde sakınca bulunmadığı bu gün Türk Havayolları Kargo uçağı ile İstanbul'a daha sonrada Akyazıya getireleceği cenazesinin ise yarın veya bir sonraki gün Akyazı'da kılınacak cenaze namazı sonrası ilçede aile mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

 Coronavirüs tedbirleri nedeniyle Doğaç'ın tabutunun Almanya'dan Türkiye'ye kadar refakatçi olmadan geleceği ve Türkiye'de havalimanında akrabaları tarafından teslim alınacağı belirtildi.

 
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