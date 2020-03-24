ÇİN’DEN GÖZ YAŞARTAN AHDE VEFA :

Çin'den göz yaşartan ahde vefa: "2 Milyon Kitin parasını ATATÜRK ödedi" Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu

Bu haber 2020-03-24 17:25:59 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

Çin'den göz yaşartan ahde vefa: "2 Milyon Kitin parasını ATATÜRK ödedi" Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde üretilip 1940 yılında ülkelerinde yaşanan kolera salgını için geçmiş dönemde Çin’e gönderilen aşılar nedeniyle 2 milyon Corona hızlı tanı kitinin ücretini almadı.

Çin hükümeti, 1940 yılında ülkelerinde yaşanan kolera salgını sonrası Atatürk döneminde kurulan akademinin kendilerine yaptığı yardım dolayısıyla Türkiye'ye korona virüs tespitinde kullanılan tanı kitlerini ücretsiz gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde milletvekillerine bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki test yapabilen laboratuvar sayılarının ve test yapılma oranının arttırılacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Hızlı tanı kitinin devreye alınmasıyla birlikte Çin’den 2 milyondan fazla hızlı tanı kiti Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye gönderilen hızlı tanı kitlerinden Çin hükümetinin herhangi bir ücret talep etmediği öğrenildi. Çin hükümetinin bu göz yaşartan davranışının nedeni ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’nde üretilip 1940 yılında ülkelerinde yaşanan kolera salgını için geçmiş dönemde Çin’e gönderilen aşılar nedeniyle olduğu belirtildi.

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ NEDİR? Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı veya Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Türkiye'de yaşayan halkın sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetleri yürütmek için kurulmuş ve Ankara'da bulunan bir ulusal referans laboratuvarıdır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Hıfzıssıhha) bünyesindeki altı bölümden biridir.

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ NE ZAMAN AÇILDI?

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 27 Mayıs 1928 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihte geçerli olan 1267 sayılı yasa tasarısı uyarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı idi. Müessese ile ilgili en son yapılan değişiklik ise 1983 yılında olmuştur. 14 Aralık 1983 tarihindeki Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe göre 181 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurumun adı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. O tarihten beri de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ NE ZAMAN KAPATILDI?

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 2 Kasım 2011 tarihinde kapatılmıştır. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nın ikamet ettiği bina Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarlık tarihinde oldukça öneme sahiptir. Binanın inşa edildiği dönemde yeterince kalifiye yerli mimar bulunmadığı için Ankara'daki birçok resmi kuruluş binası gibi, bu yapı da yabancı mimarlara yaptırılmıştı.

24.03.2020 Çin'den göz yaşartan ahde vefa: "2 Milyon Kitin parasını ATATÜRK ödedi"

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün ise Türkiye Cumhuriyet'nin ilk dönemlerindeki sağlık hizmetleri konusunda ilk kayda değer girişimlerden birisi olması bağlamında önemlidir. Theodor Jost'un tasarladığı bakteriyoloji-kimyahane yani aşı üretim bölümü ve Robert Oerley'in tasarladığı Hıfzıssıhha Okulu ve merkez binası Rockefeller Vakfı'nın da yardımıyla inşa edilmiştir. Yapının girişinde bulunan demir ızgara ve giriş üzerindeki kadın sporcu rölyefi, 1930'lu yılların modernizm stiline iyi bir örnektir.

KAYNAK: SİYASET CAFE