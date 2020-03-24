TGK’DAN BİK’E TEŞEKKÜR

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nda alınan kararları olumlu bulan Kolaylı

Bu haber 2020-03-24 12:09:58 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

- Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nda alınan kararları olumlu bulan Kolaylı, diğer kamu kurumlarından da medyaya desteğin artmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Koronavirüs (Covid-19) salgınının basın sektörünü derinden etkilediğini belirterek, sektörde özveriyle çalışan basın emekçilerinin ve halkın doğru haber alması amacıyla yayınlarını sürdürme mücadelesi veren basın kuruluşlarının bu zor dönemde desteklenmesini istedi.

Basın İlan Kurumu’nun bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında bir dizi kolaylaştırıcı önlem alınması nedeniyle BİK Yönetim Kurulu'na ve BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’a teşekkür eden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, alınması gereken diğer önlemleri ve basın sektörünün beklentilerini şöyle özetledi;

“Halkı doğru bilgilendirmek için özveriyle çalışan basın mensuplarının önerilerimizi, Anadolu Ajansı'nın 3 ay süreyle yerel basından abone ücreti almaması, RTÜK paylarıyla, Türksat kirasının alınmaması veya ertelenmesi, kiranın Türk lirasına çevrilmesi, sigorta ve muhtasar ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, vergi borcu sorgulamasına 3 ay süreyle ara verilmesi, başta gazete kağıdı olmak üzere gazete sarf malzemeleri temininin kolaylaştırılması olarak sıralayabiliriz.”

Başta muhabir ve kameramanlar olmak üzere sokakta görev yapan basın çalışanlarının da enfekte olmadan görevlerini yapmalarının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Kamu görevi yapan arkadaşlarımız zor şartlarda özveriyle çalışmaktadır. Virüs tehdidine karşın, gerek sahada gerekse işyerlerinde görevli meslektaşlarımızın hijyen şartlarının sağlanması gerekmektedir” dedi. Kolaylı açıklamasını şöyle tamamladı;

“Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nu oluşturan yaklaşık 20 bin basın emekçisine güveniyor, her zaman ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetinde olacağımızı, doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden taviz vermeden görevimizi yapacağımızın sorumluluğunu taşıyacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.”

Basın İlan Kurumu’nun bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şu kararlar alınmıştı;

• BİK Şube Müdürlüklerinin görev alanında bulunan ilçe gazetelerine ait nüshalar ile bağlı şube Müdürlüklerinin görev alanındaki merkez ve ilçelerde yayımlanan gazetelere ait nüshaların ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar ilgili Şube Müdürlüklerine haftalık periyotlarla gönderilmelerine imkân sağlanacak.

• Kısa çalışma ödeneği kapsamında gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, İŞKUR Müdürlüklerinin izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

• Gazetelerden ilgili mevzuat uyarınca aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler, 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren mücbir sebep kapsamında değerlendirilecek.

• BİK görev alanında bulunan ilan dağıtım yerlerinde en az iki gazetenin yayımlanması kaydıyla, aynı yayın yerindeki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin, aralarında yazılı olarak yaptıkları mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapmalarına imkân sağlanacak. Buna ilişkin bilgilendirme ayrıca Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından duyurulacak.

• Gazeteci derneklerine yapılan para yardımına ilişkin müracaat süreleri 15 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılacak.

• BİK’ten borç para alan gazetecilerin borç tahsil işlemleri, talepleri halinde üç ay süreyle ertelenecek.

• Gazeteler hakkında daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarıyla belirlenen mahsup uygulamaları 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla durdurulacak.