AKYAZI BAKKALLAR ODASI BAŞKANI HÜSEYİN KALİÇ’TEN ÇAĞRI

“SİZ SAĞLIK İÇİN EVİNİZDE KALIN, BİZ SİZE HİZMET İÇİN BURADAYIZ.". ÇAĞRISI

Bu haber 2020-03-23 17:54:02 eklenmiş ve 97 kez görüntülenmiştir.

“SİZ SAĞLIK İÇİN EVİNİZDE KALIN, BİZ SİZE HİZMET İÇİN BURADAYIZ.". ÇAĞRISI

Değerli Akyazılılar..

Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış oldukları genelgelerde Yeni tip Koronavirüs salgınını önlemenin birinci kuralı sosyal mesafeyi koruyup başka insanlarla mümkün olduğunca temastan kaçınmak ve evde kalmak. Mecburi olarak işimiz olmadığı müddetçe lütfen evimizden çıkmayalım. Siz ihtiyaçlarınızı belirleyin, biz size ulaştıralım.

Akyazı Bakkallar Odası olarak bugün itibariyle yerel Bakkal, Market, Manav, Büfe ve Kuruyemiş işletmeciliği yapan esnaflarımızla irtibat halinde olarak evlere servis yapılması ile ilgili çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Sizler evlerinizden dışarı çıkmayarak telefon ile istediğiniz ürünlerin siparişlerini verebileceksiniz. Geçmişine layık, günümüze yakışan, geleceğe güven veren Esnaf ve Sanatkarlar topluluğu olarak her zaman milletimizin ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletin ilgili her birimi büyük bir özveri titizlikle çalışmalarını yürütmektedir. Her bir vatandaşımızın sağlığı, bizim için çok değerli. Bu sorumluluk hepimizin. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir. Gayret devletten, tedbir milletten, takdir Allah’tan.

Ailenizin ve sevdiklerinizin sağlığı ve birlikte daha güzel günler için ŞİMDİ Evinde Kal Türkiye, Evinde Kal Akyazı.

Saygı ve selamlarımla…