YAZAKİ İŞÇİLERİNDEN PANKARTLI VEDA

Akyazı’da faaliyet gösteren Corona tedbiri nedeniyle üretime ara veren Yazaki Fabrikası işçileri verdikleri sosyal mesajla işyerine veda ettiler.
Akyazı’da faaliyet gösteren bünyesinde yaklaşık 3 bin kişiyi barındıran YAZAKİ fabrikası Cuma günü üretime ara verdi.
Zorunlu olarak tatile çıkan Yazaki işçileri fabrikadan ayrılmadan kısa süre önce ellerinde ‘’Lütfen Corona için evde kal’’ yazılı kartonlarla Corona virüsüne duyarlılık vurgusu yaparak çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştılar.