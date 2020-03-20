DÜNYA MARKASI ÇAK TEKSTİL ÜRETİMİ DURDURDU

Dünya markası olan Akyazı’daki Fabrikalarında 1200 kişi barındıran Çak Tekstil

Bu haber 2020-03-20 22:13:35 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.