DÜNYA MARKASI ÇAK TEKSTİL ÜRETİMİ DURDURDU

Dünya markası olan Akyazı’daki Fabrikalarında 1200 kişi barındıran Çak Tekstil Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı üretime ara verdi.
Akyazı’da faaliyet gösteren bünyesinde 1200 kişi barındıran Dünya markası olan LTB markasının üreticisi ÇakGurup’a bağlı Çak Tekstil ve yan kuruluşları bu gün itibarıyla üretime ara verdi.
Dün Ülke genelindeki mağazalarının kapısına kilit vuran Çak Gurup bu sabahta Akyazı’da faaliyet gösteren bünyesinde 1200 kişiyi barındıran Çak Tekstil fabrikasında üretime ara verdi.