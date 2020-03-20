AKYAZI BELEDİYESİNDEN E-BELEDİYE HİZMETİ

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Akyazı Belediyesi Korona virüs önlemleri çerçevesinde Evde Kalalım,
Bu haber 2020-03-20 22:09:10 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Korona virüs önlemleri çerçevesinde Evde Kalalım, Sağlıklı Olalım. Sloganı ile E-Belediye üzerinden himet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşların Belediye ile ilgili işlemlerinizi e-belediye uygulamamız üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz...Denildi.

Açıklama şöyle:

“Değerli Hemşehrilerimiz...
Koronavirüsüne karşı olası riskleri en aza indirmek, hem sizin hemde belediye personelimizin sağlığını korumak adına kalabalık ortamlara girmeden Belediye ile ilgili işlemlerimizi yapabilmeniz için; Gelir Servisi, Numarataj servisi, İmar hizmetleri ve İşkur birimimiz belediye binamızın giriş katında sizlere hizmet vermektedir.”

 
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