İL TARIM MÜDÜRÜ NURİ AL’DAN AKYAZI ATSO BAŞKANI BAYRAKTAR’A İADEYİ ZİYARET

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al, İl Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Akyazı İlçe Tarım

Bu haber 2020-03-20 00:32:50 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al, İl Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Meydan ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar’a, iadeyi ziyaret gerçekleştirdiler.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al Tarım alanlarının heba olmaması için ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi alış verişinde bulundular. Tarımın, Sanayinin, Turizm’in iç içe olduğu bu güzel ilçede Tarım alanlarının Sanayi alanlarına dönüştürülmemesi için çok dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini, 1. ve 2. sınıf Tarım alanlarının Tarımda değerlendirilip istifade edilmesi ve şart olduğunu ifade ettiler

Tarım alanlarının heba olmaması için birlik ve beraberlik içersinde hareket edileceğini dile getirerek, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar İl Tarım Müdürü Nuri AL, İl Tarım Müdür Yardımcısı Ümit Erol, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Meydan’a yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek kendilerine görevlerinde başarılar diledi.