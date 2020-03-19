SGB BAŞKANI AYDINTEPE

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, Halk54.com Stajyer

Bu haber 2020-03-19 17:21:58 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, Halk54.com Stajyer Muhabiri Sude Güneş’in tartaklanmasını kınayarak; “Basına saldırı kabul edilemez” dedi.

SGB Başkanı Aydıntepe konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Toplumu habersiz bırakmamak için gece gündüz görevi peşinde koşturan gazetecilere yapılan her saldırı tümüyle basın dünyamıza yapılmış bir saldırı olarak kabul edilir. Son olarak, bir kazayı haberleştirmek isteyen basın mensubu Halk54.com Stajyer Muhabiri Sude Güneş’e karşı kaba kuvvet kullananları kınıyor, kabul edilemez saldırı hakkında ilgililerden gereğinin yapılmasını bekliyoruz.”