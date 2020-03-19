AKYAZI MHP’DEN KAMU OYUNA DUYURU

MHP Akyazı İlçe Başkanlığı kamuoyuna duyurulması isteği ile bir bildiri yayınladı.

Bu haber 2020-03-19 16:26:00 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe Başkanlığı kamuoyuna duyurulması isteği ile bir bildiri yayınladı.

İlme Başkanı Ali Dertli imzası ile yayınlanan bidiri şöyle

“Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı'ndan Akyazı kamuoyuna duyurumuzdur;

Yaklaşık 5 aydır sürdürdüğümüz haftalık mahalle ziyaretlerimize, dünyada ve ülkemizde yaşanan "koronavirüs salgını" dolayısıyla oluşan olumsuz sağlık ve yaşam sorunları nedeniyle geçici bir süreliğine ara vermiş bulunuyoruz.

Ülkemizi de yakından ilgilendiren bu virüs ve olumsuz yaşam şartlarının bir an önce bertaraf edilerek, yaşam seviyemizin eski haline gelmesi tek dileğimizdir.

Bu uğurda mücadele eden başta Cumhurbaşkanımız Sn. R.Tayyip ERDOĞAN, Genel Başkanımız Sn. Dr. Devlet BAHÇELİ ve Milletvekillerimiz ve Sağlık Bakanımız Sn.Fahrettin KOCA olmak üzere tüm devlet yetkililerimizi tebrik eder, vermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eder, en kısa zamanda tekrar mahalle ziyaretlerimizde halkımızla buluşmak üzere saygılar sunuyorum.

Koronavirüs nedeniyle canlarını hiçe sayarak halkımızın sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ederken, geçmiş 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyor, bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”

Ali DERTLİ

MHP AKYAZI İLÇE BAŞKANI