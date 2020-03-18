Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
18 MART İÇİN SADE TÖREN

18 MART İÇİN SADE TÖREN

KUZULUK KOOPERATİFİ SAATLERDE AYARLAMA YAPTI

KUZULUK KOOPERATİFİ SAATLERDE AYARLAMA YAPTI

ESKİ BAŞKANDAN YENİ BAŞKANA ZİYARET

ESKİ BAŞKANDAN YENİ BAŞKANA ZİYARET

AÇIKLANAN TEDBİRLERE AKYAZILILAR UYUYOR

AÇIKLANAN TEDBİRLERE AKYAZILILAR UYUYOR

CORONAVİRÜS SAYESİNDE HAYAT ADETA DURDU.

CORONAVİRÜS SAYESİNDE HAYAT ADETA DURDU.

Binlerce İşçi Coronavirüs tehlikesi altında çalışıyor

Binlerce İşçi Coronavirüs tehlikesi altında çalışıyor


Bu haber 2020-03-18 20:25:43 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
20:29 - 18 MART İÇİN SADE TÖREN
18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümü Akyazı’da Koronavirüs salgını...
20:26 -
...
15:31 - CORONAVİRÜS SAYESİNDE HAYAT ADETA DURDU.
Coronavirüs salgını nedeniyle hayat adeta durma noktasına gelirken yaşlı kesimin...
00:38 - İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI 1 YARALI
Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen...
21:08 - BAŞKANIN AĞIR MİSAFİRLERİ VARDI
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın misafirleri Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaoku...
20:59 - Merdivenden düşen Sümeyra Nine Hastaneye kaldırıldı
Akyazı İnönü Mahallesi Kapalı Pazar yeri karşısındaki evinin merdivenlerinden...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ