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18 MART İÇİN SADE TÖREN
KUZULUK KOOPERATİFİ SAATLERDE AYARLAMA YAPTI
ESKİ BAŞKANDAN YENİ BAŞKANA ZİYARET
AÇIKLANAN TEDBİRLERE AKYAZILILAR UYUYOR
CORONAVİRÜS SAYESİNDE HAYAT ADETA DURDU.
Binlerce İşçi Coronavirüs tehlikesi altında çalışıyor
Bu haber
2020-03-18 20:25:43
eklenmiş ve
11
kez görüntülenmiştir.
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