KUZULUK KOOPERATİFİ SAATLERDE AYARLAMA YAPTI

Kuzuluk Akyazı ve Kuzuluk Adapazarı arasında karşılıklı sefer yapmakta olan Kuzuluk Kooperatifine

Bu haber 2020-03-18 20:22:49 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Kuzuluk Akyazı ve Kuzuluk Adapazarı arasında karşılıklı sefer yapmakta olan Kuzuluk Kooperatifine bağlı midibüslerde Kooperatif yetkilileri tarafından yeni bir saat ayarlaması yapıldı.

18 Mart 2020 Ç arşamba gününden itibaren yürürlüğe sokulan yeni karara göre;:Kuzuluk’tan Adapazarı’na gidecek olan yolcular için seferler 06.30 da başlayacak ve 08.00’e kadar geçmişte olduğu gibi yarım saatte bir kalkacak. 08.00 den sonra saat başı kalkacaklar. Kuzuluk’tan Adapazarı’na son araç 19.00 da kalkacak, Adapazarı’ndan da Kuzuluk’a ilk araç 07.30 de kalkacak, 08.00 den sonra saat başı hareket edecekler. Adapazarı’ndan Kuzuluk’a son aracın kalkış saati ise 21.00 olarak belirlendi.

Yine Kuzuluk Kooperatifi yöneticilerinden alınan bilgiye göre Kuzuluk’tan Akyazı’ya önceden olduğu gibi 20 dakikada bir araç kalkacak ve Kuzuluk’tan ilk araç 06.30 da son araç ise 21.30 da kalkacak. Akyazı’dan ilk araç 07.00 de kalkacak son araç ise 22.00 de kalkacak.

Kooperatif yetkilileri bu konuyla ilgili olarak bir de duyuruda bulundu ve bu ayarlamanın koronavirüs nedeniyle alındığını v e alınan karara yolcuların anlayış göstermelerini istedi.