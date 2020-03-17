AÇIKLANAN TEDBİRLERE AKYAZILILAR UYUYOR

Sağlık Bakanı tarafından açıklanan yeni önlemlere Akyazılıların uymak için özen

Bu haber 2020-03-17 23:12:21 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Sağlık Bakanı tarafından açıklanan yeni önlemlere Akyazılıların uymak için özen gösterdiği görülüyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun olarak Akyazı’da da faaliyetlerini sürdüren nişan-düğün salonları, kahvehaneler, internet kafeler, çay bahçelerinin açıklanan saatlerden itibaren kapatıldığı görüldü. Bu arada Akyazılılarda alınan tedbirlere uyum sağlamak ve özellikle de kendi sağlıkları bakımından mecburiyet olmaması halinde günlerini ve gecelerini evlerinde geç irmeye başladıkları görülüyor.

İç İşleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrası Akyazı’da görev yapan kolluk güçleri de Akyazılıların genelgeye uygun hareket edip etmedikleri noktasında denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre Akyazılıların olağanüstü durum nedeniyle alının tedbirlere büyük ölçüde uydukları öğrenildi.

Bu habere destek amaçlı konulan resim 17 Mart 2020 Salı günü Akyazı’nın çarşı merkezinde saat 13.30 da çekildi. Çarşı merkezi sair günlerde ve aynı saatlerde şehrin en kalabalık olduğu yer ve saatler olarak bilinirdi. Resimde de görüldüğü gibi resmin çekildiği saatlerde kalabalık olması gereken çarşı merkezinde bilinen kalabalığın olmaması Akyazılıların günlerini evlerinde geçirdikleri rahatlıkla anlaşılabiliyor.