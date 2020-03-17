CORONAVİRÜS SAYESİNDE HAYAT ADETA DURDU.

Coronavirüs salgını nedeniyle hayat adeta durma noktasına gelirken yaşlı kesimin

Bu haber 2020-03-17 15:30:04 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Coronavirüs salgını nedeniyle hayat adeta durma noktasına gelirken yaşlı kesimin evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Camilerden sonra Son yapılan açıklama ile Tiyatrolar, sinema salonları ve kafeler geçici bir süre faaliyete kapatıldığı duyuruldu.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tiyatrolar, sinema salonları, kafeler, nargile kafeler geçici bir süre faaliyete kapatma kararı aldı

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile dün gece saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.