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Binlerce İşçi Coronavirüs tehlikesi altında çalışıyor

Hak İş’e bağlı Öz İplik İş Sendikası acil çağrı başlığında çalışanlarının Binlerce emekçi, fabrikalarda
Bu haber 2020-03-17 14:56:49 eklenmiş ve 3 kez görüntülenmiştir.

 

Hak İş’e bağlı Öz İplik İş Sendikası acil çağrı başlığında çalışanlarının Binlerce emekçi, fabrikalarda, işyerlerinde halkımızın ihtiyacı olan ürünlerin üretimi için Coronavirüs triski altında üretimlerini sürdürüyor

Dünyanın gördüğü en önemli salgınlardan biri yaşanıyor. Koronavirüs Covid-19 salgınını ülkemizde de başladı.

Toplumun her kesimi Devletin öncülüğünde mücadele ediyor. Bu vesileyle başta hekimlerimiz olmak üzere, canla başla çalışan bütün sağlık emekçilerine saygılarımızı sunuyoruz.

Ülkemizde kısa süre önce Covid-19 bulaşmış kişiler tespit edildi. Diğer bazı ülkelerde görüldüğü gibi salgın olmaması için tedbirler alınıyor.

Emekçiler halkımız için üretimin başındadır, korunmak ise en doğal talebidir.

İşçiler, emekçiler en fazla risk altındaki grupların başında geliyor. Binlerce emekçi, fabrikalarda, işyerlerinde halkımızın ihtiyacı olan üretimi için risk altında üretimlerini sürdürüyor.

HASTALIĞA KARŞI KORUNMAK EN DOĞAL HAKKIMIZDIR

İşyerleri işçilerin toplu olarak çalıştığı, yaşadığı yerlerdir. Ortak kullanılan, üretimin devam ettiği alanların, taşıma araçları, tuvalet, yemekhane, kantin gibi alanlarda hijyen sağlanması kritik önemdedir.

Elbette hastalıkla mücadele için alınan önlemler çerçevesinde, gıdadan tıbbi malzemelere, bizim işkolumuz dahil çok sayıda işkolunda üretimin devamı gereklidir. Ancak insan sağlığı ve canından önemli olamaz.

ÖZ İPLİK İŞ OLARAK DEVLETİMİZİ VE İŞVERENLERİ ACİL ÖNLEM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Koronavirüsle mücadele ve halkımızın temel ihtiyaçları bakımından kritik ve hayati ürünleri üreten işyerleri dışında kalan, emekçilerin sağlığı açısından en ufak bir risk bulunan işyerlerinde ÜRETİME İVEDİLİKLE ARA VERİLMELİ ya da kısmi üretim yapılmalıdır. Bu bir İş Sağlığı ve Güvenliği meselesidir. Kanun işçilerin sağlık ve güvenliğini koruma görevini işverene vermiş ve maliyeti de işçiye yansıtmasını yasaklamıştır.

İşçiler ücretlerinde herhangi bir gerileme olmayacak şekilde ücretli izne çıkarılmalıdır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tedbir paketi üzerinde çalışıldığını ve bu hafta içinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacağını duyurdu. Bu tedbir paketinin içinde mutlaka işçileri koruyacak önlemler ve oluşacak maliyetin kamu tarafından karşılanmasına dair tedbirlerin bulunmasını talep ediyoruz.

İşverenler hızla koronavirüs Covid-19’dan korunmak için işçilerin başta eğitim olmak üzere her türlü fiziki ve hijyen gereksinimlerini karşılamalı, mümkün olan işkollarında çalışmayı durdurmalıdır.
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