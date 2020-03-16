ATSO MECLİSİNDE BELEDİYE İLE ORTAK TOPLANTI

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER

Bu haber 2020-03-16 21:27:29 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Muzaffer BAŞER, Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi BAYRAKTAR ve ATSO meclisinin ev sahipliğinde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Ünal GÜNDÜZ, Akyazı Belediye Başkan yardımcısı ve ATSO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet ÖZTÜRK’ün katılımlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

Toplantı açılışında konuşan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR toplantıya iştirak eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN Belediye Başkan Yardımcısı Ünal GÜNDÜZ ve Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bilal SOYKAN ” ATSO Meclis Toplantısına Bizleri davet ettiğinizden dolayı Meclis Başkanına, Yönetim Kurulu Başkanına, Meclis Üyelerine, Disiplin Kuruluna ve mevcut olan haziruna teşekkür ederim dedi. Sözlerine devam eden Başkan SOYKAN Akyazı’ya yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

Bunlardan bir kaçı şehirler arası terminal, mezbahane ve Akyazı’nın merkezdeki yoğunluğunu daha büyük sahalara yayma noktasında imar çalışmalarının olduğunu ifade ederek, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile her zaman istişare halinde olmuşuzdur ve bundan sonra’da Akyazılı Sanayicilerin, Akyazı Esnafının Akyazı halkının menfaatleri doğrultusunda Akyazı Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağımızı ve bu anlayışla hareket edeceğimizi ifade ettiler ve sözü alan Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Ünal GÜNDÜZ meclise mevcut imar çalışmalarıyla alakalı bilgi paylaşımında bulundu.

Sözü alan ATSO Başkayı Z.Şinasi BAYRAKTAR, dilerdim ki Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’ın Ticaret ve Sanayi Odasının işleyişinde ve sınırları içerisinde yapılabilecek yatırımlar hakkında ki bilgi paylaşımını taşımış olduğu düşünceleri, istişare yaparak paylaşma hissiyatına Akyazı Belediyesinde olduğu gibi keşke Sakarya Büyükşehir Belediyesinde de bunu görebilseydik diye ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin iştirakinde olan Jeotermal seracılık yapmak üzere kurulan Anonim şirketi arazi sahiplerinden yerlerini istimlak edilerek 70 dönüme yakın arazinin Ticaret ve Sanayi Odasına herhangi bir bilgi verilmeden, istişare edilmeden istimlak işlemi gerçekleştirilmiştir. Nezaketen de olsa Akyazı Belediye Başkanının’da fikir ve görüşü alınarak yapılacak yatırımlarla alakalı bilgi alış verişi alınması beklenirdi. Bizler Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak 3-4 seneden beri bu alanlarda seracılık oluşturulması için mücadele edildiğini, çaba sarf edildiğini Tarım ve Orman Bakanlığına defalarca gidildiğini, Bakanlıkça Sera OSB alanı ilan edilebilmesi için 750 dönüm hazine arazisinin olması gerekli iken Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu şartı ortadan kaldırmak için büyük mücadele vererek bu şartı ortadan kaldırdık.. İmar ve sera alanlarının mücadelesinin devam ettiğini ve bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmış olduğumuz girişim ve gayretlerin hiçe sayılarak bizlerle istişare yapılmaması Meclisimizce tepkiyle karşılanmıştır.

Bizler Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu alanda 1700 dönüm içerisine OSB kurulabilmesi için gayret ve mücadele içinde olduğumuzu, Çarpık Sanayileşmeyi engellemek, hava kirliliğine ve akarsularımıza zarar vermeyecek şekilde fenni ve nezih sanayi alanlarının oluşturulabilmesi için Belediye Başkanı Bilal SOYKAN, Belediye Başkan Yardımcısı Ünal GÜNDÜZ ve Belediye Başkan yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK’e her zaman Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunun gayreti içerisinde olduğumuzu ifade ettiler.

Bizler Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak sınırlarımız içerisinde gerçekleştirilecek olan yatırımlardan, görüş ve fikrimiz alınmadan hareket edilmesine Meclis olarak tasnif etmiyor ve yerinde bulmuyoruz. Biz İlçemizdeki eksiklikleri,yapılacak olan yatırımların Akyazı halkına Akyazılı Sanayicilere sağlayacağı faydaları ve zararları bilir tespitinde de söz sahibi olduğumuzu burada ifade ederiz. Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak kimsenin güdümünde olmadığımızı, istişareye her zaman açık olduğumuzu ve aynı hassasiyeti beklediğimizi ifade ederiz dedi. Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak gündemimizde olan korona virüsü vakalarını fırsat bilip ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacak, bize verilen yasal haklar çerçevesinde Akyazı halkının ve üyelerimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız dedi. Tüm meclisim adına Akyazı Belediye Başkanı Bilal SOYKAN’a ve Belediye Başkan Yardımcısı Ünal GÜNDÜZ’e Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK’e Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısına katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.