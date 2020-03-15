ASAKYAZISPOR PLAYOFF UMUDUNU ZORA SOKTU 1-1

As Akyazı Spor güçlü rakibi Erenler Spor’la kendi saha ve seyircisi önünde

Bu haber 2020-03-15 19:14:37 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

As Akyazı Spor güçlü rakibi Erenler Spor’la kendi saha ve seyircisi önünde 1-1 berabere kalarak Playoff umudunu zora soktu.

İlk yarısı gergin geçen maça hızlı başlayab konuk takım daha 2. Dakika dolmadan öne geçti. Akyazı ceza alanındaki karambolde topu uzaklaştıramayınca topu önünde bulan Erdi topu filelere gönderdi. 1-0 İlk yarıda baskılı olan taraf konuk takım Erenlerdi.Bir topu direkten dönen ve Farkı açacak fırsatları değerlendiremeyen Erenler maçın 43. Dakikasında Akyazı hücumunda soldan yapılan ortaya iyi yükselen Efendi kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 1-1

İlk yarı oldukça gergin bir havada geçti. Sporcular arasında başlayan gerginliğe kulübelerdeki sporcu ve yöneticiler de katılınca araya emniyet güçleri girdi ve olaylar büyümeden önlendi.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı..

2. yarıda sakin başlayan ve sakin biten maçta As Akyazı Spor girdiği bir çok pozisyony gole çeviremeyince maç 1-1 berabere biterken As Akyazı’nın Playoff oynayabilmesi de zora girdi.

As Akyazı -1 Erenler -1

Saha :Akyazı sentetik

Saat :15.00

Hakemler: Halit Muraoğlu** Oğuz Satıroğlu** Fatih Çuhadar**

As Akyazı Spor

Caner** Hasan** Muhammet*** Albay**Emre** İrfan**(Cavit**)Efendi**(Muhammet**) Muhammet**( Numan***) Hazar**Mehmet**Oğuzhan**

Ant: Fikret Karakaş

Erenler Spor

Enes*** Hüseyğin**Gökhan** Mesut***Ali** (Yunus Emre**)Ömer**Burak**(Cevat**)Tamer** Yalçın**Doğukan**(Hamdi**)Erdi***

ANTRENÖR: İsmail Küçük

Goller: DK. 2 Erdi Erenler Spor. Dk. 43 Efendi As Akyazı Spor