Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ASAKYAZISPOR PLAYOFF UMUDUNU ZORA SOKTU 1-1

ASAKYAZISPOR PLAYOFF UMUDUNU ZORA SOKTU 1-1

ŞAMPİYON HÜKMEN GALİP

ŞAMPİYON HÜKMEN GALİP

İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI 1 YARALI

İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI 1 YARALI

GEYVE BELEDİYE BAŞKANI KAYA’DAN SOYKAN’A İADE-İ ZİYARET

GEYVE BELEDİYE BAŞKANI KAYA’DAN SOYKAN’A İADE-İ ZİYARET

MESUT EKREM’İN KIZ KARDEŞ ACISI

MESUT EKREM’İN KIZ KARDEŞ ACISI

ATSO’DAN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

ATSO’DAN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

ASAKYAZISPOR PLAYOFF UMUDUNU ZORA SOKTU 1-1

As Akyazı Spor güçlü rakibi Erenler Spor’la kendi saha ve seyircisi önünde
Bu haber 2020-03-15 19:14:37 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

As Akyazı Spor güçlü rakibi Erenler Spor’la kendi saha ve seyircisi önünde 1-1 berabere kalarak Playoff umudunu zora soktu.

İlk yarısı gergin geçen maça hızlı başlayab konuk takım daha 2. Dakika dolmadan öne geçti. Akyazı ceza alanındaki karambolde topu uzaklaştıramayınca topu önünde bulan Erdi topu filelere gönderdi. 1-0  İlk yarıda baskılı olan taraf konuk takım Erenlerdi.Bir topu direkten dönen ve  Farkı açacak fırsatları değerlendiremeyen Erenler maçın 43. Dakikasında Akyazı hücumunda soldan yapılan ortaya iyi yükselen Efendi kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 1-1

İlk yarı oldukça gergin bir havada geçti. Sporcular arasında başlayan gerginliğe kulübelerdeki sporcu ve yöneticiler de katılınca  araya emniyet güçleri girdi ve olaylar büyümeden önlendi.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı..

2. yarıda sakin başlayan ve sakin biten maçta  As Akyazı Spor girdiği bir çok pozisyony gole çeviremeyince maç 1-1 berabere biterken As Akyazı’nın Playoff oynayabilmesi de  zora girdi.

As Akyazı -1 Erenler -1

Saha :Akyazı sentetik

Saat :15.00

Hakemler: Halit  Muraoğlu** Oğuz Satıroğlu** Fatih Çuhadar**

As Akyazı Spor

Caner** Hasan** Muhammet*** Albay**Emre** İrfan**(Cavit**)Efendi**(Muhammet**) Muhammet**( Numan***) Hazar**Mehmet**Oğuzhan**

Ant: Fikret Karakaş

Erenler Spor

Enes*** Hüseyğin**Gökhan** Mesut***Ali** (Yunus Emre**)Ömer**Burak**(Cevat**)Tamer** Yalçın**Doğukan**(Hamdi**)Erdi***

ANTRENÖR: İsmail Küçük

Goller: DK. 2 Erdi Erenler Spor. Dk. 43 Efendi As Akyazı Spor

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
19:25 - ASAKYAZISPOR PLAYOFF UMUDUNU ZORA SOKTU 1-1
As Akyazı Spor güçlü rakibi Erenler Spor’la kendi saha ve seyircisi önünde...
18:52 - ŞAMPİYON HÜKMEN GALİP
Birinci Amatör Küme A gurubunda mücadele eden...
21:33 - ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYON YETİŞTİRİR
Akyazı’da Güreş sporu denildiğinde kuşkusuz Kamil Özdağ ilk akla gelen isimdir...
21:00 - AKYAZI’DAKİ SALON HOKEY TURNUVASI SONA ERDİ İLK ŞAMPİYO
Sakarya’da ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu da Bozbeyi spor kulübü oldu....
00:47 - 2020 ASAKYAZI KARAPÜRÇEK’E ACIMADI
Gurubunda küme düşme mücadelesi veren Karapürçekspor bu gün Akyazı deplasmanında As Akyazı...
23:57 - ALAAĞAÇ ŞAMPİYONLUK KUPASINI 6 GOLLE SÜSLEDİ
Grubunda ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibine 10 puan fark atarak şampiyonluğunu...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ