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İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI 1 YARALI

İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI 1 YARALI

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İŞYERİNE SİLAHLI SALDIRI 1 YARALI

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen
Bu haber 2020-03-15 00:32:26 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırı olayında, işletmeci vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu yaralandı.

Silahlı saldırı, akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi.

Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, silahıyla iş yerine girerek, dükkan sahibi D.Y.’ye kurşun yağdırdı.

İş yeri sahibi vücuduna isabet eden kurşunlar sonucunda kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar polis ve 112 acil ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 acil ekipleri, kasık ve ayaklarından yaralanan yaralı D.Y. (37)ı ambulans ile Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

 

 
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