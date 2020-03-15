MESUT EKREM’İN KIZ KARDEŞ ACISI

Ak Parti Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekrem Kız Kardeşi 45 yaşındaki 3 Çocuk Annesi

Bu haber 2020-03-15 00:18:53 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.