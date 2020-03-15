MESUT EKREM’İN KIZ KARDEŞ ACISI

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Ak Parti Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekrem Kız Kardeşi 45 yaşındaki 3 Çocuk Annesi
Bu haber 2020-03-15 00:18:53 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekrem Kız Kardeşi 45 yaşındaki 3 Çocuk Annesi Nagehan Yılmaz’ı toprağa verdi.

İlçemiz Alaağaç Mahallesi halkından İbrahim Yılmaz’ın eşi, Ak Parti Akyazı İlçe Başkanımız Mesut Ekrem’in kız kardeşi Nagehan Yılmaz 11 yıldır yakalandığı amansız hastalığı ile mücadele eden dün Akyazı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Eşi İbrahim Yılmaz’ın namazını kıldırdığı Cenazesi bu gün Öğlen sonrası Karaçalılık Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Ak Parti İl başkanı Yunus Tever, Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda 22., 23. ve 24. Dönem AK Parti Milletvekili Hasan Ali Çelik ,Beldieye başkanı Bilal Soykan, Ak Parti Çevre ilçe başkanları ve belediye başkanları, Siyasi Partilerin ilçe başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarını temsilcileri ve çok sayıda sevenleri katıldı.

 

 
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