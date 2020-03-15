ATSO’DAN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak, korona virüsü vakalarını

Bu haber 2020-03-15 00:15:01 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak, korona virüsü vakalarını fırsat bilip ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacak, bize verilen yasal haklar çerçevesinde Akyazı halkının ve üyelerimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Z. Şinasi BAYRAKTAR