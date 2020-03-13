KORONA VİRÜSÜNE KARŞI İLAÇLAMALAR DEVAM EDİYOR

Korona virüs (Covid-19) salgını başta olmak üzere bulaşıcı ve salgın hastalıklardan

Bu haber 2020-03-13 21:20:56 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Korona virüs (Covid-19) salgını başta olmak üzere bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunmak ve tedbir amacıyla Akyazı Belediyesi olarak önlemler almaya devam ediyor.

Salgın hastalıklara, özellikle korona virüsü tehlikesine karşı Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemizde toplu taşıma araçları, camiler başta olmak üzere halkın yoğun olduğu yerlerde dezenfektan ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sırada; okullar, sağlık ocakları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları var.



