İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Madanoğlu

Bu haber 2020-03-13 21:09:02 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.