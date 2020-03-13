Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Madanoğlu Ortaokulu 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü İlçe Programını gerçekleştirdi.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Madanoğlu Ortaokulu müdürü Yunus Birincioğlu'nun konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin gösterisi izlendi.
Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşını nasıl yazdığını anlatan tiyatro gösterisi sergilendi. Gölge oyunu ile izleyicilere İstiklal Marşı'nın yazılışına zemin hazırlayan Kurtuluş Savaşı yıllarımız anlatıldı. Okul korosu oratoryo ve türkü gösterileriyle program son buldu.