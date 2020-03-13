BAŞKANIN AĞIR MİSAFİRLERİ VARDI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın misafirleri Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu

Bu haber 2020-03-13 21:06:50 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın misafirleri Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği başkanı Dilek Soykan ve Okul Müdürü Kerem Cimşit olunca ağırlanışları da ağır oldu.

Yapılan ziyaret nezaket ziyaretiydi ama o ziyareti fırsat bilen Okul Aile Birliği Başkanı ve Bilal Soykan’ı eşi Dilek Soykan ve Okul Müdürü Kerem Cimşit sorunlarını da Başkana anlatma ve aktarma şansını da buldular.

Ziyaret sonrası açıklama Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Soykan’dan geldi. Bayan Soykan ziyaretimiz bir nezaket ziyareti gibi olsa da bazı sorunlarımızı da bu ziyaret esnasında Sayın Başkana aktardık. Kendileri de s orunlarımızın halli konusunda bize destek vereceği hususunda söz verdi dedi.