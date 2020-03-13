SOKAK KÖPEKLERİNE BİR TÜRLÜ ÇARE BULUNAMIYOR

Akyazı’da sürü halinde gezen sokak köpekleri korkutuyor. Özellikle Hastane bahçesinde

Bu haber 2020-03-13 21:05:00 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da sürü halinde gezen sokak köpekleri korkutuyor. Özellikle Hastane bahçesinde kümelenen Sokak Köpekleri Hasta ve Hasta yakınlarının da korkulu rüyası haline geldi. Okul yollarında çocuklarımızın da korkulu rüyası haline gelen ve bir çok şikayete rağmen Belediye tarafından çözüm bulunamayan sokak köpekleri konusunda vatandaşlarımızı bir hayli öfkeli ve çözüm bekliyor.

Özellikle Akyazı Devlet Hastanesi Acil ve Kantini önünde kümeleşen Sokak Köpekleri Hasta ve Hasta yakınlarının korkulu rüyası haline geldiler. Bayan Hasta refakatçileri ihtiyaçlarını gidermek için gece saatlerinde kantine gidip alışveriş yapamaz hale geldiler. Vatandaşlar Sokak Köpeklerinin yetkililer tarafından bir merkezde toplanmasını istiyorlar.