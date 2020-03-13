DEVLET HASTANESİ PERSONELİNE YENİ OTOPARK

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Nüfusu 90 binin üzerinde olan Akyazı araç sayısı da birçok Vilayeti geride bırakacak düzeyde
Bu haber 2020-03-13 10:47:34 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.

 

Nüfusu 90 binin üzerinde olan Akyazı araç sayısı da birçok Vilayeti geride bırakacak düzeyde bir sayıya sahip olan bir İlçe. İlçenin nüfusu 100 binlere yaklaşınca ve araç sayısı da bir İlçeye göre hayli yüksek olunca İlçenin birçok yerinde olduğu gibi Devlet Hastanesinde de park yapacak yer bulmakta zorlanılıyor.

Erken kalkan erken yol alır misali erken saatlerde Devlet Hastanesine gelenler araçlarını park etmede zorluk çekmiyorlar ama biraz gecikenler hastana bahçesine girdiklerinde araçlarını park edecek alan ve yer bulmada zorlanıyorlardı.

Hastane yönetimi her konuda olduğu gibi bu konuyu da dikkat aldı ve hastaneye kantininin hemen yan tarafına 100 araçlık yeni otopark yeri yaptırdı. Peni otopark alanının hemen yanına da 112 araçları için yer tahsis edildi. Yeni otopark alanına ise sadece hastane personeli parkedebilecek.

Yeni otoparktan yararlanan hastane personeli araç sahipleri Devlet Hastanesi yönetimine teşekkür  ederek böylece kendi araçlarından boşalacak alanlara hasta ve hasta yakınları araçlarını park edebilecekler. 
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