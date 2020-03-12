Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ÖĞRENCİLERE ÇANAKKALE RUHUNU ANLATTI

ÖĞRENCİLERE ÇANAKKALE RUHUNU ANLATTI

Merdivenden düşen Sümeyra Nine Hastaneye kaldırıldı

Merdivenden düşen Sümeyra Nine Hastaneye kaldırıldı

Kazada Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kazada Motosiklet sürücüsü yaralandı

AKYAZI ZABITASI GÖREV BAŞINDA

AKYAZI ZABITASI GÖREV BAŞINDA

AKYAZI’DA BİR İLK; ATATÜRK İLKOKULU’NDA ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ

AKYAZI’DA BİR İLK; ATATÜRK İLKOKULU’NDA ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ

KURTKÖY-AKYAZI ARASI OTOYOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

KURTKÖY-AKYAZI ARASI OTOYOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

ÖĞRENCİLERE ÇANAKKALE RUHUNU ANLATTI

Emniyet Genel Müdürlüğünün “bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ” kapsamında
Bu haber 2020-03-12 20:59:03 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

Emniyet Genel Müdürlüğünün “bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ”  kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme faaliyetleri Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Resul Karatosun tarafından Akyazı Meslek Yüksek Okulunda eğitimlerini görmekte olan öğrencilere “Çanakkale geçilmez” konulu bir seminer verildi.

Türk Milleti için dönüm noktası olma özelliğini taşıyan Çanakkale Zaferinin 105. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen seminerde konuşan Polis memuru Resul Karatosun Çanakkale Savaşının sebeplerini, savaşın sonuçlarını, cephede gösterilen kahramanlıklar, vatan ve millet işbirliği ve sevgisiyle gerçekleşen fedakarlıklarısinevizyon gösteriminin de desteği ile en ince detayına kadar anlattı.

Polis Memuru Karatosun, Emniyet Genel Müdürlüğünün bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’nin Devleti ve Milleti ile  bölünmez bütünlüğünün sağlanması, terörle mücadele faaliyetleri, terör örgütleri ve benzeri zararlı oluşumların kurdukları tuzaklara gençlerimizin düşmelerini engellemek, kardeşlik, Milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, Devlet-Millet ve Bayrak gibi kutsallarımıza bağlılık ve sevgiyi arttırmanın amaçlandığını söyledi.

Akyazı Meslek Yüksek Okulu idarecileri seminer ve bilgilendirme sonunda Polis Memuru Resul Karatosun’a bir teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Düzenlenen seminere Meslek Yüksek Okulu Müdür yardımcısı Sezgin Bıçak ve Sekreter Yusuf Şahinoğlu ile öğrenciler katıldı.

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Eğitim haberleri
21:07 - ÖĞRENCİLERE ÇANAKKALE RUHUNU ANLATTI
Emniyet Genel Müdürlüğünün “bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ” kapsamında...
20:47 - AKYAZI’DA BİR İLK; ATATÜRK İLKOKULU’NDA ROBOTİK KODLAM
Akyazı’da eğitim öğretim alanında bir ilk gerçekleşerek Türk Eğitim vakfı tarafından çağda...
00:33 - VALİ NAYIR ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ
Sakarya Vali Ahmet Hamdi Nayır Akyazı İlçe Halk Kütüphanesini ziyaretinde...
01:44 - “AKYAZI OKUYOR” PROJESİ İÇİN ÖDÜLLÜ YARIŞMA
Akyazı Kaymakamı Yakup Güney himayesinde Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliş...
00:52 - AKYAZI OKUYOR PROJESİ YARIŞMASI
Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in himayesinde Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji...
15:30 - AKYAZI ENSAR VAKFI KUR’AN-I KERİM METİN MEAL YARŞMASI
Ensar Vakfı Akyazı Şubesi tarafından yaklaşık 2 ay önce duyurusu yapılan Kur'an-ı Kerim Me...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ