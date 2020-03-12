ÖĞRENCİLERE ÇANAKKALE RUHUNU ANLATTI

Emniyet Genel Müdürlüğünün “bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ” kapsamında

Bu haber 2020-03-12 20:59:03 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün “bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ” kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme faaliyetleri Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Resul Karatosun tarafından Akyazı Meslek Yüksek Okulunda eğitimlerini görmekte olan öğrencilere “Çanakkale geçilmez” konulu bir seminer verildi.

Türk Milleti için dönüm noktası olma özelliğini taşıyan Çanakkale Zaferinin 105. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen seminerde konuşan Polis memuru Resul Karatosun Çanakkale Savaşının sebeplerini, savaşın sonuçlarını, cephede gösterilen kahramanlıklar, vatan ve millet işbirliği ve sevgisiyle gerçekleşen fedakarlıklarısinevizyon gösteriminin de desteği ile en ince detayına kadar anlattı.

Polis Memuru Karatosun, Emniyet Genel Müdürlüğünün bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’nin Devleti ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün sağlanması, terörle mücadele faaliyetleri, terör örgütleri ve benzeri zararlı oluşumların kurdukları tuzaklara gençlerimizin düşmelerini engellemek, kardeşlik, Milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek, Devlet-Millet ve Bayrak gibi kutsallarımıza bağlılık ve sevgiyi arttırmanın amaçlandığını söyledi.

Akyazı Meslek Yüksek Okulu idarecileri seminer ve bilgilendirme sonunda Polis Memuru Resul Karatosun’a bir teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Düzenlenen seminere Meslek Yüksek Okulu Müdür yardımcısı Sezgin Bıçak ve Sekreter Yusuf Şahinoğlu ile öğrenciler katıldı.