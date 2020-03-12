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Merdivenden düşen Sümeyra Nine Hastaneye kaldırıldı

Akyazı İnönü Mahallesi Kapalı Pazar yeri karşısındaki evinin merdivenlerinden
Bu haber 2020-03-12 20:56:22 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İnönü Mahallesi Kapalı Pazar yeri karşısındaki evinin merdivenlerinden inerken dengesini kaybedip düşen 85 yaşındaki Sümeyra Akyol Hastaneye kaldırıldı.

Olay Akyazı İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesinde meydana geldi. Evinin merdivenlerinden inmeye çalışan 85 yaşındaki Sümeyra Akyol dengesini kaybederek yere düştü.Olayı fark eden çevre esnaflar hemen yardıma koşarken Ambulansa da haber verdiler.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleleri yaptıktan yaşlı nineyi sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.

 
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