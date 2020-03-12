AKYAZI ZABITASI GÖREV BAŞINDA

Akyazı Zabıtası hem sayısal bakımından hem de işlev bakımından her geçen

Bu haber 2020-03-12 20:47:40 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Zabıtası hem sayısal bakımından hem de işlev bakımından her geçen gün etkinliğini hissettiriyor. Akyazı Zabıtasının görev yaparken en fazla dİkkat ettiği husus kuşkusuz Akyazılıların huzuru ve rahatlığı oluyor. Zaman zaman eksiklikleri görülüyor olsa da Akyazı Belediyesi Zabıtasının çoğu zaman görevlerini ifa ederken göstermekte oldukları hassasiyet Akyazılıların da dikkatlerinden kaçmıyor.

Haftanın Çarşamba günleri açık olan kapalı pazar yerinde de görev yapan Akyazı Zabıtası, o görevi ifa ederken özen gösterdiği en önemli husus pazara alışveriş için gelen Akyazılıların huzurlu bir ortamda alışverişlerini yapmalarını sağlamak oluyor ve alış veriş yapan Akyazılıların biri yara birileri tarafından rahatsız edilmelerine fırsat vermediği gibi satıcı pozisyonunda olan pazarcılarında alışveriş yapanlara ezik ve de çürük mal satmamaları hususunda uyarılarda bulunuyor ve bu durumu sıkı bir şekilde de denetliyor olması da Akyazı Zabıtası için olumlu puan olarak geri dönmesine neden oluyor.

Akyazı Belediyesinin Zabıta Müdürlüğü Başkan yardımcılarından Ali Özer’e bağlı olarak görev yapıyor. Başkan yardımcısı Ali Özer ile Zabıta Müdürü Hasan Saka’nın uyumlu çalışıyor olmaları da Zabıtaya olumlu bir şekilde yansıyor. Başkan yardımcısı Özer, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışma alanları yasayla belirlenmiştir. Zabıtalarımız yasa çerçevesi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim amacımız ceza yazmak değil bizim görevimiz empati kurarak eksikleri gidermek ve vatandaşlarımızla iç içe olmaktır. Zabıta olarak eksiklerimiz var. O eksikleri biliyoruz ve gidermek için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Zabıtamız görevlerini ifa ederken kesinlikle riayet edecekleri husus karşılıklı sevgi ve saygıdır. Akyazı Belediyesi olarak biz halkımızın emrindeyiz ve onlara hizmet etmekle yükümlüyüz ve de hizmet ettiğimiz için de mutluyuz açıklaması ile Zabıtanın daha iyi duruma geleceğinin de sinyalini vermiş oldu.