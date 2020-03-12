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AKYAZI’DA BİR İLK; ATATÜRK İLKOKULU’NDA ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ

Akyazı’da eğitim öğretim alanında bir ilk gerçekleşerek Türk Eğitim vakfı tarafından çağdaş Eğitimin en güzel örneklerinden biri olan
Bu haber 2020-03-12 20:39:58 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da eğitim öğretim alanında bir ilk gerçekleşerek Türk Eğitim vakfı tarafından çağdaş Eğitimin en güzel örneklerinden biri olan ROBOTİK KODLAMA ATÖLYESİ açılışı gerçekleştirildi.

 Akyazı Atatürk İlk ve Orta okulunda açılan Robotik Kodlama Atölyesi törenle hizmete girdi.

 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende bilgi veren Okul Müdürü Ahmet Duman Bugün okulumuz çağdaş eğitimin en son ürünlerinden biri olan robotik kodlama atölyesine kavuşuyor. Okul olarak hedefimiz öğrencilerimizi, üreten, özgür ve sistematik düşünebilen ve de yüzyılımızın teknolojik veri dilini okuyabilecek düzeye ulaşmış geleceğimizin teminatı olma yolunda hızla ilerleyen bireyler olarak yetiştirmektir diyerek kodlama sınıfını oluşturmaktaki temel düşüncenin  ise öğrencilerini çağın gerisinde kalmış eğitim ortamlarından çıkararak yeni ve çağdaş eğitim ortamlarına taşımak olarak açıkladı. Müdür Duman Atölyemiz yüzyılımızın öğrenme ortamlarının modellendiği “Prototip” bir öğrenme merkezi olacaktır.diyerek bu önemli merkezi okulumuza kazandıran Türk eğitim vakfına ve törenimize katılan Vakıf yetkilisi Hüseyin Tüysüz’e teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

 Törende daha sonra Türk Eğitim Vakfı  adına açılışa katılan Hüseyin Tüysüz’ bir teşekkür plaketi verildi.

Vakıf yetkilisi Hüseyin Tüysüz Vakfımız tarafından gerçekleşrşlen Robotik Kodlama Atölyesinin 100 bin liraya mai olduğunu belirterek atölyemizin en verimli bir şekilde hizmet verebilmesi için yakından izleneceğini,eksiklerinin giderileceğini ve de yeni teknoloji urunlerini derhal devreye sokacaklarını ve atölyede görev alacak olan öğretmenlerimizin de eğitileceklerini söyledi. Atölyemiz Akyazı’ya Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine hayırlı olsun dedi.

 Daha sonra Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Bilal Başanı Bilal Soykan ve Türk Eğitim Vakfı temsilcisi Hüseyin Tüysüz tarafından Kodlama sınıfının açılışı gerçekleştirldi.

 

 
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