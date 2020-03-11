Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KURTKÖY-AKYAZI ARASI OTOYOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

KURTKÖY-AKYAZI ARASI OTOYOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYON YETİŞTİRİR

ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYON YETİŞTİRİR

HIRSIZLARA BAK

HIRSIZLARA BAK "Mahallede girmedik ev bırakmadılar "

AKYAZI’NIN YENİ NÜFUS MÜDÜRÜ SANDIKÇI OLDU

AKYAZI’NIN YENİ NÜFUS MÜDÜRÜ SANDIKÇI OLDU

AKYAZI’DAKİ SALON HOKEY TURNUVASI SONA ERDİ İLK ŞAMPİYON BOZBEYİSPOR

AKYAZI’DAKİ SALON HOKEY TURNUVASI SONA ERDİ İLK ŞAMPİYON BOZBEYİSPOR

AKYAZI ATATÜRK İLKOKULU ANA SINIFLARI TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

AKYAZI ATATÜRK İLKOKULU ANA SINIFLARI TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

KURTKÖY-AKYAZI ARASI OTOYOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kınalı-Çatalca kesiminin açılmasının
Bu haber 2020-03-11 21:57:51 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kınalı-Çatalca kesiminin açılmasının ardından otoyolda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Yapılan açıklamada otoyolun Akyazı kısmında da çalışmaların devam ettiği belirtilirken, yolun 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya trafiğini rahatlatması beklenen ve 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. Toplam maliyeti 13,6 milyar lira olan ve iki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde asfaltlama ve gişelerin yapım çalışmaları devam ediyor. 400 kilometrelik projenin toplamında, 8 tünel 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Yaklaşık 52 kilometre uzunluğa sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Liman Bağlantı Yolu-İzmit arasındaki projenin 5’inci kısmında 5 tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alıyor.

 400 kilometre uzunluğunda

 Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada projenin 400 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilerek, "Dünyanın en büyük metropollerinden biri ve kıtalar arası geçit konumunda olan İstanbul’un, bu önemli konumuna yakışan yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü azaltması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu toplam 400 kilometre uzunluğundadır. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişinin sağlanması amacıyla projelendirilmiştir. Kuzey Marmara Otoyolu, yapımının tamamlanması ile Kınalı Mevkiinde, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’na, Gebze’de, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 8 ayrı noktada ise mevcut TEM Otoyolu’na entegre olacaktır." denildi.

 Yıl sonunda tamamlanacak

Projenin 7 kesimden oluştuğu ifade edilen Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

 "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 7 kesimden oluşmaktadır. Projenin Kesim-3 olarak adlandırılan 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri- Paşaköy Kesimi 26 Ağustos 2016 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Proje kapsamında yapımı tamamlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş, 322 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip, 1408 metre uzunluğuyla üzerinden raylı sistem geçen dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliklerini taşımaktadır. Projenin 1, 2 ve 7'nci kesimlerinden oluşan 80,25 kilometre uzunluğundaki Kınalı- Odayeri kesiminde; Kesim-2 Odayeri- Yassıören arası 25,3 kilometre, Kesim-7 proje başından Habipler Kavşak köprüsüne kadar 1,1 kilometre ve Çatalca Kavşağı-Yassıören Kavşağı arası (Nakkaş Kavşağı ve Bağlantı yolları hariç) 15,3 kilometre olmak üzere toplam 41,7 kilometresi trafiğe açılmıştır. Kınalı Kavşağı-Çatalca Kavşağı arasında kalan 29,4 kilometrelik kesim 7 Mart 2020 tarihinde açıldı. Kesim-7’de çalışmalar sürdürülmekte olup, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir."

 Kurtköy- Akyazı kesismi

Açıklamada ayrıca, 170 kilometre uzunluğundaki Kurtköy-Akyazı arasında çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Projenin 4, 5 ve 6'ncı kesimlerinden oluşan 170,2 kilometre uzunluğundaki Kurtköy-Akyazı kesiminde otoyol yapım çalışmaları, Kesim-5 ve Kesim-6’da sürdürülmektedir. 22 Mayıs 2019 tarihinde 44,72 kilometre uzunluğundaki Kesim-4 (Kurtköy-Liman Kavşağı) ile 30 Mayıs 2019 tarihinde Kesim-5 Liman Kavşağı- Sevindikli Kavşağı arası 22 kilometrelik kısım trafiğe açılmıştır. Kesim-5’in diğer kısımlarında ve Kesim-6’da çalışmalar devam etmekte olup, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir" denildi.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
22:02 - KURTKÖY-AKYAZI ARASI OTOYOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİ
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kınalı-Çatalca kesiminin...
21:21 - AKYAZI’NIN YENİ NÜFUS MÜDÜRÜ SANDIKÇI OLDU
Akyazı’nın bayan nüfus Müdiresi Fatma Türkan Türedi’nin Erenler Nüfus...
20:43 - AKYAZI ATATÜRK İLKOKULU ANA SINIFLARI TÖRENLE HİZMETE G
Yapımı tamamlanan Akyazı Atatürk İlkokulu ana sınıfları törenle hizmete girdi....
22:44 - SOYKAN’DAN KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan eşi Dilek Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ...
22:38 - Öz İplik İş Emekçi Kadın İşçilerin günlerini kutladı
Öz İplik İş Sendikası Akyazı şubesi bünyesinde barındırdığı Emekçi Kadınların...
22:31 - KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADILAR
Akyazı Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk beraberinde...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ