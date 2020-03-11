ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYON YETİŞTİRİR

Akyazı’da Güreş sporu denildiğinde kuşkusuz Kamil Özdağ ilk akla gelen isimdir

Bu haber 2020-03-11 21:27:03 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Güreş sporu denildiğinde kuşkusuz Kamil Özdağ ilk akla gelen isimdir. Kamil Özdağ yıllarca faal sporculuk yaptıktan sonra şimdi de Akyazı’da yeni yeni şampiyonlar yetiştirmek için bir gayretin içindedir.

Akyazılı güreşçiler katıldıkları birçok şampiyonadan çoğunlukla derece yaparak dönerler. Bunda en büyük pay elbette antrenörleri Kamil Özdağ’ındır. Kamil Özdağ için güreş sporu bir insan yaşamı için ekmek su ne kadar gerekliyse, onun içinde güreş aynı derecede gereklidir.

Kamil Özdağ’ın yetiştirdiği talebelerinden 16-17 yaş grubunda yer alan güreşçiler düzenlenen yıldızlar serbest güreş şampiyonasına katılmak için geçen haftayı komşu ile Düzce’de geçirdiler. Orada yapılan şampiyonada Algan kardeşler yine dereceler yaparak geri döndü.

Bu şampiyonada 51 Kg. da güreşen Erhan Algan’a rakip dayanmadı ve karşısına çıkan bütün rakiplerini yenerek kilosunda şampiyon oldu. Taner Algan ise finale kadar karşısına çıkan tüm rakiplerini yendi ama finalde şanssız bir şekilde rakibine yenilince şampiyonadan ikinci olarak döndü.

Yine aynı günlerde Tokat’ta yapılan 14-15 yaş grubu okullar arası Türkiye şampiyonasında yine Kamil Özdağ’ın talebesi Bayram Ali Yeşiltaş Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon güreşçiyi Tokat’a Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü AdemAltun götürdü.

Elde edilen bu başarılı sonuçlar güreş sporunda Akyazı’nın ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemli bir detay. İşte bu başarıların yakalanmasında en büyük emeğin sahibi olan Kamil Özdağ şunları söylüyor “Akyazı’mız güreşçi yetiştiren çok verimli bir İlçe. Bizde o verimliliği başarıya dönüştürmek için çok çalışıyoruz. Başarı elde eden çocuklarımızı kutluyorum. Bize bu spor dalında çalışma imkanı veren ve desteklerini esirgemeyenlere de yeri gelmişken teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de kısa sürede çok önemli başarılara imza atmaya başlayan İlçe Spor Müdürümüz AdemAltun için olacaktır. El birliğiyle zirveye çıkardığımız güreş sporumuzu aynı yerde tutmak için çalışacağız”