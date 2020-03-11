AKYAZI’NIN YENİ NÜFUS MÜDÜRÜ SANDIKÇI OLDU

Akyazı’nın bayan nüfus Müdiresi Fatma Türkan Türedi’nin Erenler Nüfus

Bu haber 2020-03-11 21:04:24 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın bayan nüfus Müdiresi Fatma Türkan Türedi’nin Erenler Nüfus Müdürlüğüne atanması ile boşalan Müdürlüğe Karasu Nüfus Müdürü Cemalettin Sandıkçı atandı.

Karapürçek İlçe Nüfus Müdürü iken Akyazı’ya atanan ve 2019 yılının son günlerinde Makamında sohbet ettiği bir kişiye Ülkücüler hakkında olumsuz söz söylediği ve söylediği o söz nedeniyle de o anda Makamda imza için bekleyen bir vatandaşla da tartıştığı iddia edilen Fatma Türkan Türedi, söylediği iddia edilen o söylemi nedeniyle Akyazı MHP İlçe teşkilatı da Kaymakamlığa şikayette bulunmuştu.

MHP Akyazı teşkilatı ayrıca muhtemel olumsuz bir gelişmeye meydan vermeme adına da sosyal medya hesabı üzerinden partililerine ve ülkücülere olayın Kaymakamlığa intikal ettirildiğinden bahisle sağduyulu davranmaya davet etmişti.

MHP’lilerin yaptığı şikayet üzerine Kaymakam tarafından bayan Müdüre hakkında soruşturma açılmış ve soruşturmayı yürütmek için de İl’den muhakkik istenmişti. Erenler Nüfus Müdürlüğüne atanan bayan Müdire ile ilgili başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığı ve halen sürdüğü, tayin isteğinin de Müdire hanımdan geldiği öğrenildi.