Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KURTKÖY-AKYAZI ARASI OTOYOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

KURTKÖY-AKYAZI ARASI OTOYOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYON YETİŞTİRİR

ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYON YETİŞTİRİR

HIRSIZLARA BAK

HIRSIZLARA BAK "Mahallede girmedik ev bırakmadılar "

AKYAZI’NIN YENİ NÜFUS MÜDÜRÜ SANDIKÇI OLDU

AKYAZI’NIN YENİ NÜFUS MÜDÜRÜ SANDIKÇI OLDU

AKYAZI’DAKİ SALON HOKEY TURNUVASI SONA ERDİ İLK ŞAMPİYON BOZBEYİSPOR

AKYAZI’DAKİ SALON HOKEY TURNUVASI SONA ERDİ İLK ŞAMPİYON BOZBEYİSPOR

AKYAZI ATATÜRK İLKOKULU ANA SINIFLARI TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

AKYAZI ATATÜRK İLKOKULU ANA SINIFLARI TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

AKYAZI’NIN YENİ NÜFUS MÜDÜRÜ SANDIKÇI OLDU

Akyazı’nın bayan nüfus Müdiresi Fatma Türkan Türedi’nin Erenler Nüfus
Bu haber 2020-03-11 21:04:24 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın bayan nüfus Müdiresi Fatma Türkan Türedi’nin Erenler Nüfus Müdürlüğüne atanması ile boşalan Müdürlüğe Karasu Nüfus Müdürü Cemalettin Sandıkçı atandı.

Karapürçek İlçe Nüfus Müdürü iken Akyazı’ya atanan ve 2019 yılının son günlerinde Makamında sohbet ettiği bir kişiye Ülkücüler hakkında olumsuz söz söylediği ve söylediği o söz nedeniyle de o anda Makamda imza için bekleyen bir vatandaşla da tartıştığı iddia edilen Fatma Türkan Türedi, söylediği iddia edilen o söylemi nedeniyle Akyazı MHP İlçe teşkilatı da Kaymakamlığa şikayette bulunmuştu.

MHP Akyazı teşkilatı ayrıca muhtemel olumsuz bir gelişmeye meydan vermeme adına da sosyal medya hesabı üzerinden partililerine ve ülkücülere olayın Kaymakamlığa intikal ettirildiğinden bahisle sağduyulu davranmaya davet etmişti.

MHP’lilerin yaptığı şikayet üzerine Kaymakam tarafından bayan Müdüre hakkında soruşturma açılmış ve soruşturmayı yürütmek için de İl’den muhakkik istenmişti.  Erenler Nüfus Müdürlüğüne atanan bayan Müdire ile ilgili başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığı ve halen sürdüğü, tayin isteğinin de Müdire hanımdan geldiği öğrenildi.

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
22:02 - KURTKÖY-AKYAZI ARASI OTOYOL ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİ
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kınalı-Çatalca kesiminin...
21:21 - AKYAZI’NIN YENİ NÜFUS MÜDÜRÜ SANDIKÇI OLDU
Akyazı’nın bayan nüfus Müdiresi Fatma Türkan Türedi’nin Erenler Nüfus...
20:43 - AKYAZI ATATÜRK İLKOKULU ANA SINIFLARI TÖRENLE HİZMETE G
Yapımı tamamlanan Akyazı Atatürk İlkokulu ana sınıfları törenle hizmete girdi....
22:44 - SOYKAN’DAN KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan eşi Dilek Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ...
22:38 - Öz İplik İş Emekçi Kadın İşçilerin günlerini kutladı
Öz İplik İş Sendikası Akyazı şubesi bünyesinde barındırdığı Emekçi Kadınların...
22:31 - KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADILAR
Akyazı Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk beraberinde...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ