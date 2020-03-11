AKYAZILI UZMAN ÇAVUŞTAN AKYAZILILARA SELAM VAR

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Suriye’de görev yapmakta olan Akyazı Erdoğdu Mahallesinden Uzman
Bu haber 2020-03-11 21:00:14 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Suriye’de görev yapmakta olan Akyazı Erdoğdu Mahallesinden Uzman Çavuş İzzet Erdem’den hem yüce Türk Milletine hem de Akyazılı hemşerilerine selam var.

 Sosyal Medya hesabından selam gönderen Akyazılı Uzman Çavuş İzzet Erdem mesajında, geçtiğimiz günlerde Erdoğdu Mahallesinde ikamet etmekte olan aileme bir moral ziyareti gerçekleştiren MHP Akyazı İlçe teşkilatı ile Kadın Kollarına şükranlarımı sunuyorum. Aileme verdikleri o moral doğrudan bana ulaştı. Bunu bilmelerini istiyorum diye yazdı.

Suriye’de kendilerine verilen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirdiklerini de yazan Uzman Çavuş İzzet Erdem, Allah’ın izniyle dün olduğu gibi, bugünde yarın da Türk askerinin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daima başı dik olmuştur, olmaya da devam edecektir. Güzel vatanımızın bir karışına bile düşman eli değdirmemeye kararlı ve azimliyiz. Bu güç bizde fazlasıyla var şeklide düşüncelerini paylaştı.

 

 

 
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