AKYAZI’DAKİ SALON HOKEY TURNUVASI SONA ERDİ İLK ŞAMPİYON BOZBEYİSPOR

Sakarya’da ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu da Bozbeyi spor kulübü oldu.

Bu haber 2020-03-11 20:54:01 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Sakarya’da ilk kez düzenlenen turnuvanın ilk şampiyonu da Bozbeyi spor kulübü oldu.

Sakarya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Akyazı’da düzenlenen ve ilk olma özelliğini taşıyan salon hokey turnuvası tamamlandı. İki gün süren ve 4 takımın katıldığı turnuva sonunda Bozbeyispor şampiyon olurken, ikinciliği Akyazı Eğitim spor, üçüncülüğü Dolunayspor ve dördüncülüğü de Alaağaçspor aldı.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları yetkililer tarafından verildi. Turnuva sonrasında açıklama Hokey İl Temsilcisi Recep Kodalak’tan geldi. Kodalak Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy başta olmak üzere bu turnuvanın yapılamasında emeği geçenlere teşekkür etti ve gelecekte bu sporun tüm İlçelerde yapılması için plan ve program dahilinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Akyazı Gençlik ve Spor Müdürü AdemAltun’da Akyazı’da bir ilki gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi ve bu spor dalı gelecekte Sakarya’mızda ve Akyazı’mızda önemli bir yere gelecektir dedi ve turnuva için katkı verenlere ve turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.