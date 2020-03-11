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AKYAZI ATATÜRK İLKOKULU ANA SINIFLARI TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

AKYAZI ATATÜRK İLKOKULU ANA SINIFLARI TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

AKYAZI ATATÜRK İLKOKULU ANA SINIFLARI TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

Yapımı tamamlanan Akyazı Atatürk İlkokulu ana sınıfları törenle hizmete girdi.
Bu haber 2020-03-11 20:28:38 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

Yapımı tamamlanan Akyazı Atatürk İlkokulu ana sınıfları törenle hizmete girdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Ahmet Duman Okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu belirterek çocuklarımız bu dönemde çok hızlı bir gelişim göstermektedir. Yine bu dönemde uygun şartlarda ve uygun fiziki ortamlarda sağlıklı bir şekilde yetiştirilmelerinin önemi çok önemlidir. Bu gün açılışını yapacağımız ana sınıfları bunun en güzel örneğidir. Dedi ve yapımında emeği geçen ve açılış törenine katılan her kese  teşekkür etti.

 Okul Müdürü Ahmet Duman’ın konuşmasınıun ardından Papatyalar ve Gökküşağı sınıfları şiirlerini okudular.

 Aılış öncesi Sınıfların gerçekleşmesinde önemli katkı sağlayan Başta Belediye Başkanı olmak üzere diğer kişilere Kaymakam Yakup güney tarafınfan plaket ve teşekkür belgesi verildi.

 Ana sınıflarının açılışı Kaymakam Yakup Güney Belediye Başkanı Bilal Soykan, Milli Eğitim yetkilileri ve bazı velilerin katılımı ile gerçekleşti.

Dersaneleri gezen protokol ve diğer davetliler okul müdürü vce öğretmenlere hayırlı olsun  diyerek okuldan ayrıldılar.

 

 
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