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MHP’DE İSTİŞARE TOPLANTISI

MHP Akyazı İlçe teşkilatında istişare toplantısı yapıldı. İlçe Başkanı Ali Dertlinin
Bu haber 2020-03-11 14:38:12 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Akyazı İlçe teşkilatında istişare toplantısı yapıldı. İlçe Başkanı Ali Dertlinin başkanlığında gerçekleşen toplantıya teşkilat Yönetimi ile Belediye Meclis Üyeleri İhsan Özcan, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin ve Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin katıldı.

Gerçekleşen toplantıda bir önceki toplantı ile yapılan toplantı arasında geçen zaman içerisinde teşkilat olarak yapılan çalışmalar hakkında İlçe Başkanı Ali Dertli bilgi verirken, Meclis Üyeleri ve Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin’de yine aynı dönem içiresindeki yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sunumu yaptılar.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, olağan istişare toplantımızı yaptık. Partimizin tüm birimlerinin katıldığı bu toplantıda karşılıklı olarak çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik ve yapacaklarımızla ilgili olarak düşüncelerimizi yine karşılıklı olarak paylaştık dedi ve yapılan istişare toplantısının hayırlar getirmesi temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.

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