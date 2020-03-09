SOYKAN’DAN KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan eşi Dilek Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem

Bu haber 2020-03-09 22:38:33 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan eşi Dilek Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem eşi Kadriye Ekrem, Belediye Başkan yardımcısı Ali Özer, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Birincioğlu ve Hümeyra Hikmet Saygıdeğer’le birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle İlçe Merkezinde kadınlara karanfil vermek suretiyle bu anlamlı günlerini kutladılar.

Kadınlar günü münasebetiyle bir açıklama yapan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem şunları söylediler “ Doğumdan ölüme kadar hayıtımızın her yerinde onların izleri var. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanmakta olan Dünya Kadınlar gününde bu değerli varlıklarımıza birer karanfil vermek suretiyle onları unutmadığımızı ifade etmek istedik”