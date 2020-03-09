Öz İplik İş Emekçi Kadın İşçilerin günlerini kutladı

Öz İplik İş Sendikası Akyazı şubesi bünyesinde barındırdığı Emekçi Kadınların

Bu haber 2020-03-09 22:31:55 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.