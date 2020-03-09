Öz İplik İş Emekçi Kadın İşçilerin günlerini kutladı

Öz İplik İş Sendikası Akyazı şubesi bünyesinde barındırdığı Emekçi Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.
Öz İplik İş Sendikası Akyazı Şubesi Akyazı’da faaliyet gösteren işyerlerini dolaşarak bünyesinde barındırdığı Emekçi Kadın üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü karanfil dağıtarak kutladı.
Öz İplik İş Sendikası Akyazı Şube başkanı Mustafa Doğan 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Bir gün değil Ergün birlikte olmaktan gurur duyduğumuz Sendika üyelerimizin çoğunluğu oluşturan Emekçi Kadın çalışanlarımızın işyerlerini dolaşarak Karanfil takdim edip günlerini kutlarken genel başkanımız Rafi Ay beyinde selamlarını ilettik dedi.