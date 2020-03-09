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KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Akyazı Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk beraberinde
Bu haber 2020-03-09 22:29:23 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk beraberinde Dernek Sekreteri Gülsüm Bodur olduğu halde İlçe Merkezi ile Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde Esnaflık yapan ve Odalarına kayıtlı olan Kadın Üyeleri tek tek ziyaret edip hem 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı, hem de çiçek takdiminde bulundu.

Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar gününün önemini belirterek, yaşamımızın her anında var olan kadınlarımızın bu anlamlı günlerini Oda olarak yürekten kutluyoruz dedi.

 
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