PİTİ ORHUN GAZİ ALÇIN GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Yakalandığı amansız hastalığınla 5 yıldır mücadele eden 28 yaşındaki Piti lakaplı Orhun Gazi Alçın

Bu haber 2020-03-08 16:03:38 eklenmiş ve 207 kez görüntülenmiştir.

Yakalandığı amansız hastalığınla 5 yıldır mücadele eden 28 yaşındaki Piti lakaplı Orhun Gazi Alçın dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçemiz Kuzuluk Topçusırtı şose mahallesi halkından Merhum Haluk Alçin’in oğlu, Anıl Alçin’in kardeşi, Cemalettin Üzmez’in yeğeni, 28 yaşındaki Orhun Gazi Alçin yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama veda etti. Ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri Hastaneye ve Kuzuluk’taki ikamet ettiği eve akın ettiler.

Cenazesi bugün Kuzuluk Şose Mahallesi merkez camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Orhun Gazi Alçin’in cenazesini İstanbul’daki bir cezaevinde hükümlü bulunan ağabeyi Anıl Alçin özel izinle katıldı.