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KÜÇÜCEK İSTİKLAL MAHALLESİ MUHTARI YUSUF ŞAHİN VEFAT ETTİ

Akyazı’ya bağlı Küçücek İstiklal Mahallesi Muhtarı Yusuf Şahin vefat etti. Yusuf Şahin 31 Mart 2019 mahalli
Bu haber 2020-03-08 15:45:03 eklenmiş ve 745 kez görüntülenmiştir.

 

 Akyazı’ya bağlı Küçücek İstiklal Mahallesi  Muhtarı Yusuf Şahin vefat etti. Yusuf Şahin 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde muhtar seçilmişti.

 KÜÇÜCEK İstiklal Mahallesi halkından Merhum Fehmi Şahin’in oğlu Emekli Öğremen Adnan ve Yunus Şahin’in kardeşleri, Polis Memuru  Engin Şahin’in Babası Muhtar Yusuf Şahin vefat etti.

 Merhum Yusuf Şahin’in cenazesi 8 Mart 2020 Pazar (Bugün) Küçücek Cuma Camiinde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası Küçücek aile kabristanlığında toprağa verildi.

 Cenazeye İlçe kaymakamı Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan, Sakarya Muhtarlar Derneği başkanı Erdal Erdem ,Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman, Sakarya ve çevresi Mahalle muhtarları daire müdürleri ve çok sayıda sevenleri katıldı.

 Merhum Yusuf Şahin’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz BİZİM AKYAZI 

 

 

 

 
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