KÜÇÜCEK İSTİKLAL MAHALLESİ MUHTARI YUSUF ŞAHİN VEFAT ETTİ

Akyazı’ya bağlı Küçücek İstiklal Mahallesi Muhtarı Yusuf Şahin vefat etti. Yusuf Şahin 31 Mart 2019 mahalli

Bu haber 2020-03-08 15:45:03 eklenmiş ve 745 kez görüntülenmiştir.