2020SAKYAZI KARAPÜRÇEK’E ACIMADI

Gurubunda küme düşme mücadelesi veren Karapürçekspor bu gün Akyazı deplasmanında As Akyazı takımı ile

Bu haber 2020-03-07 23:57:23 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

Gurubunda küme düşme mücadelesi veren Karapürçekspor bu gün Akyazı deplasmanında As Akyazı takımı ile karşılaştı.

Asakyazı her iki devredede üstün bir maç çıkarmasına rağmen ilk yarıda eline geçen fırsatları değerlendiremedi.

İlk yarı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan As Akyazı 8 dakikada rakibine 3 gol atmayı başardı. 53. Dakikada ensar, 55.dakikada Numan ve 58. Dakikada penaltıdan Emre ile 3-0 öne geçen As Akyazı bundan sonraki dakikalarda yakaladığı gollük pozisyonlardan yararlanamayınca maç bu sonuçla tamamlandı.

SAHA: AKYAZI SENTETİK

HAKEMLER: Mehmet Akıncık *** Önder Demir *** Sedat Yılmaz ***

ASAKYAZISPOR: Caner *** Mehmet ** (Muhammet **), Ensar**** Muzaffer *** Emre ** (Muhammet**), Hasan Ö.***,Yağız***, Numan ***, Hazar***, Efendi ** (Cihan**) Oğuzhan ***

ANTRENÖR; Fikret Karakaş

KARAPÜRÇEKSPOR: Furkan**, Hakan **, Ensar **, Ozan **, Recep **, Fatih **, Tunahan **, Burak** (Umutcan**), Sinan Dk.58 KK), Cabir**, (Samet**), Fatih ** (Şahin**)

ANTRENÖR: İsmail Öztürk

GOLLER: Dk. 53 Ensar, Dk. 55 Numan, Dk.58 Emre (Penaltıdan ) ASAKYAZI