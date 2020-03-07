ALAAĞAÇ ŞAMPİYONLUK KUPASINI 6 GOLLE SÜSLEDİ

Grubunda ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibine 10 puan fark atarak şampiyonluğunu

Bu haber 2020-03-07 23:39:42 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

ALAAĞAÇ ŞAMPİYON GİBİ OYNADI

ALAAĞAÇ -6

KOCA TÖNGEL- 2

Grubunda ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibine 10 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan eden Alaağaçspor bu hafta konuk ettiği Kocatöngel karşısında şampiyon gibi oynayınca rakibine fark attı ve maçı 6-2 kazanmayı bildi.

Maçın yıldızı olan Sadullah 35,39 ve 80 dakikada attığı üç golle takımına katkı verirken Alaağaçsporun diğer golleri Berkay, Furkan ve Coşkun’dan geldi. Rakip takım Koca Töngel’in gollerini ise Furkan’dan geldi.

Maçtan sonra şampiyon olan Alaağaçspor’a kupası ve futbolculara da madalyaları ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi. ASKF Başkanı Yaşar Zımba kupa ve madalya verirken Alaağaçspor’un başarısını kutladı ve kendilerine Süper ligde aynı başarıyı göstermeleri temennisinde bulundu.

SAHA: Akyazı Sentetik

Hakemler: Cafer Mamak (***) Kubilay Burak Yılmaz (***) Mustafa Arslan (***)

ALAĞAÇSPOR : Murat (***) Yusuf (***) Ümit (***) Yavuz (***) Zafer (***) Furkan (***) Berkay (***) Furkan Ö.(***) Sadullah (***) Şener (***)

Antrenör: Mustafa Demir

KOCATÖNGEL: Aytaç (**) Battal (**) Tolga (**) Serkan (**) Onur (**) Kerem (**) Furkan (***) Yasin (**) Orhan (**) Halil (**) Cengiz (**)

ANTRENÖR: Yalçın kaya

GOLLER: Dk. 30 Berkay, Dk 42 Furkan Coşkun, Dk,35,39, 80 Sadullah;dk.Dk. 74 Furkan (Alağaçspor); Dk.10, 84 Furkan (Koca Töngel )