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CHP’Lİ KADINLAR GÜNLERİNDE YOĞUNDULAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle CHP’nin çiçeği burnunda Kadın Kolları yoğun
Bu haber 2020-03-07 22:47:57 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle CHP’nin çiçeği burnunda Kadın Kolları yoğun bir çalışma içindeydiler. Kadın Kolları Başkan ve Üyeleri İlçe teşkilat binalarında günleri ile ilgili olarak getirttikleri çiçekleri özenle hediye edilecek şekle getirdiler ve daha sonra da hazırladıkları çiçeklerini alarak ÇAK Tekstil Fabrikasına gittiler ve orada çalışan hemcinslerine çiçeklerini verip günlerini kutladılar.

CHP Kadın Kolları Başkanı Zeynep Öksüz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bizde CHP Akyazı Kadın Kolları teşkilatı olarak bize mahsus bu özel ve anlamlı gün nedeniyle hazırlıklarımızı yaptık ve ilk olarak da kadın çalışanların hayli fazla olduğu ÇAK Tekstil Fabrikasına giderek oradaki hemcinslerimizin birlikte günümüzü kutladık ve kendilerine hazırladığımız çiçeklerimizi takdim ettik dedi. CHP Kadın Kollarının Dünya Emekçi Kadınlar gününü iki gün önceden kutlaması ise dikkat çekti.

CHP Kadın Kolları başkan ve yöneticileri daha sonra partileri tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü kutlamasına katılmak üzere Pamukova’ya gittiler.
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