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PitiOrhun sevenlerini üzdü 28 Yaşında kansere yenik düştü”

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet eden ve yaklaşık
Bu haber 2020-03-07 22:40:03 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet eden ve yaklaşık 5 yıldır İlik kanseri tedavisi gören 28 yaşındaki Orhun’dan üzücü haber geldi.

Akyazı'ya bağlı Kuzuluk Şose mahallesinde Ailesi ile birlikte yaşamını sürdüren 28 yaşında ki Orhun Alçın yaklaşık 5 yıldır İlik kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

Son günlerde rahatsızlığı artan genç Orhun ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerin ardından Orhun Alçın Gebze Çayırova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Orhun Alçın burada da yapılan ilk tedavilerin ardından ağırlaşınca yoğun bakım Ünitesine alınarak tedavisine devam edildi.

YAŞAMA DAHA FAZLA TUTUNAMADI!

28 yaşındaki Orhun Alçın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama veda etti. Ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri Hastaneye ve Kuzuluk’taki ikamet ettiği eve akın etti.

Orhun Pazar günü Kuzuluk Şose Camiinde kılınacak öğlen namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek.

Öte yandan Genç Orhun için arkadaşları bir destek amaçlı bir slayt video hazırlamış ve bu slaytta Türk Milli Takımı Futbolcuları da Orhun’a destek amaçlı videoda yer almışlardı.

 

 
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