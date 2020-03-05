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AKYAZI’NIN HACI AĞABEYİ ALİ OSMAN UYGUN VEFAT ETTİ

AKYAZI’NIN HACI AĞABEYİ ALİ OSMAN UYGUN VEFAT ETTİ

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AKYAZI’NIN HACI AĞABEYİ ALİ OSMAN UYGUN VEFAT ETTİ

Sakarya futbol camiasının yakından tanıdığı ve Akyazıda bir çok futbolcunun yetişmesinde katkısı olan
Bu haber 2020-03-05 23:43:27 eklenmiş ve 88 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya futbol camiasının yakından tanıdığı ve Akyazıda bir çok futbolcunun yetişmesinde katkısı olan ömrünü futbol sahalarında geçiren Akyazı İlçe Gençlik Spor müdürlüğünden emekli  Antrenör Hacı Ali Osman Uygun uzun bir süredir tedavi görmekte olduğu Akyazı Devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi halkından müftülükten emekli merhum Hacı Ali Osman Uygun’un oğlu, Turgut ve Halil Uygun’un ağabeyleri, İrfan, Hüseyin, Erol Sofuoğlu’nun Enişteleri, Yusuf Öztürk ve Fatih Doğrunun Kayınpederleri, Sinan Ve Özcan Uygunun Babaları Sakarya Spor camiasının yakından tanıdığı birçok sporcunun yetişmesinde büyük emeği olan  Akyazı’da Gençlik Ve spor ilçe Müdürlüğünde uzun yıllar çalışan Hacı Abi lakabıyla tanınan Antrenör Ali Osman Uygun tedavi gördüğü Akyazı Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde vefat etmesi spor camiasında üzüntü ile karşılandı.

Hacı Ali Osman Uygun’un Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa camiinde İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Uygun ailesinin yanı sıra Sakarya ve çevre ilçe spor camiasının temsilcileri, ASKF başkanı Yaşar Zımba, Siyasi parti ilçe başkanları, Mahalle Muhtarları, Sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Merhum Ali Osman Uygun’a allahtan rahmet, yakınları, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 
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