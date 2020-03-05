ŞEVKİ ŞİMŞİR SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Akyazı’nın sevilen simalarından Şevki Şimşir 1 ay kadar önce spor yaparken

Bu haber 2020-03-05 22:26:50 eklenmiş ve 167 kez görüntülenmiştir.