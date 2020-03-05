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ŞEVKİ ŞİMŞİR SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Akyazı’nın sevilen simalarından Şevki Şimşir 1 ay kadar önce spor yaparken
Bu haber 2020-03-05 22:26:50 eklenmiş ve 167 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın sevilen simalarından Şevki Şimşir 1 ay kadar önce spor yaparken kalp rahatsızlığı geçirmesi üzerine gittiği hastanede yapılan efor testi sırasında fenalaşınca vakit geçirmeden tedavi sürecine başlandı.

 Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde (Umuttepe) yapılan tetkikler sonrası bir damarında ameliyat geretirecek tıkanma nedeniyle ameliyat kararı verildi.

 Başarılı bir ameliyat sonrası bir damarı değişen Şevki Şimşir sağlığına kavuşarak evine döndü.

Evinde istirahat etmekte olan Şevki Şimşir’in sıkıntılı günlerini geride bırakarak sağlığına kavuşması gerek ailesinde ve gerekse arkadaşları arasında sevinçle karşılanırkan Şimşir ziyaretçi akınına uğradı.

 

 

 
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