Ülkücüler İdlip Şehitleri için mevlit okuttu

Akyazı Ülkü Ocakları Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye harekatında Şehit düşen

Akyazı Ülkü Ocakları Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye harekatında Şehit düşen Mehmetçikler için Kuran Tilaveti okuyup Dualar ettiler.

Akyazı Ülkü Ocakları Suriye harekatına katılıp Şehit düşen Askerler için mevlit okudu. Mevlide MHP ilçe başkanı Ali Dertli, Yönetim kurulu üyeleri, Belediye meclis üyeleri ve Ülkücüler katıldı.

Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat Yıldırım İdlib’de rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz için Akyazı Ülkü Ocakları hizmet binamızda Kuran-ı kerim tilaveti gerçekleştirdik Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Ruhları şad mekanları Cennet olsun. Her Türk Asker Doğar demiş atalarımız bizlerde her Ülkücü hazır kıta Askerdir Ülkücünün tek derdi Vatanı,Bayraı ve Dinidir bu uğurda her daim seve seve canını feda eder dedi.