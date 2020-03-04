Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Okur Bu Fotoğrafla 2.incilik ödülü aldı

Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi

Bu haber 2020-03-04 22:09:32 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.