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Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Okur Bu Fotoğrafla 2.incilik ödülü aldı

Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi
Bu haber 2020-03-04 22:09:32 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.TARSİM 5.Fotoğraf Yarışmasında 2671 Fotoğraf arasında 2.incilik ödülü aldı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) katkılarıyla düzenlenen "Tarım ve Tarımda Risk" konulu Fotoğraf Yarışma sonuçları açıklandı.

 741 Fotoğraf sanatçısının 2671 Fotoğrafla katıldığı yarışmada Akyazılı Fotoğraf sanatçısı Ahmet Zeki Okur Dijital-Renkli dalında 2.incilik ödülü aldı

 

 
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