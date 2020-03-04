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SANAYİ SİTESİNDE ALT YAPI SORUNU KALMADI

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi alt yapısındaki sorunları çözme adına Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile
Bu haber 2020-03-04 22:01:43 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi alt yapısındaki sorunları çözme adına Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Akyazı Belediyesinin ortaklaşa başlattıkları çalışmalar sonunda sanayi sitesinde sorunlar tamamen giderildi ve sanayi esnafı da bu çalışmalardan sonra derin bir nefes aldı.

Akyazı Sanayi Sitesi Koruma Kollama ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Çetin ile Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş’ta Büyükşehir ve Akyazı Belediyesinin başlattığı v e kısa sürede de tamamladığı alt yapı çalışmaları sonrasında mevcut olan sorunlardan kurtulduklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan başta olmak üzere SASKİ Akyazı Şube Müdürü Ömer Faruk Duman ve Belediye çalışanlarına hem şahsımız hem de sanayi esnafımız adına teşekkür ediyoruz açıklamasını birlikte yaptılar.

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